Dall’Inghilterra: Manchester City, Guardiola rinnova

Nonostante la crisi di risultati in cui si è infilato il Manchester City, arginata dal bel successo in Champions League contro il Monaco, la dirigenza Citizen – come rivelato dal Sun – sarebbe pronta a rinnovare il contratto a Guardiola. A rafforzare l’ipotesi è l’allenatore stesso che, dopo l’incontro con Sheikh Mansour, proprietario del club, ha ammesso: “lui (Mansour, ndr) vorrebbe che stessi per molto, molto tempo. Dipende dai risultati, ovviamente. Non abbiamo parlato di mercato, loro (la dirigenza, ndr) sono felici se vinciamo. So che è nostro dovere vincere, ma come l’ho gestita in passato, posso gestirla anche nel presente”. La storia d’amore tra l’ex Barcellona e i Blue Sky è appena iniziata…