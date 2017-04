Dall’Inghilterra: Manchester United su Ozil. Mourinho vuole il fantasista tedesco

Mesut Ozil, trequartista in forza all’Arsenal, potrebbe lasciare Londra durante la prossima sessione di mercato. Infatti, secondo i colleghi del Daily Mirror, il Manchester United starebbe monitorando le prestazioni del giocatore con molta attenzione. Jose Mourinho, che ha già allenato il fuoriclasse tedesco ai tempi del Real Madrid, riterrebbe il giocatore l’innesto ideale per dare creatività all’attacco della sua squadra. Con Ozil che non parrebbe intenzionato a rinnovare il suo contratto (in scadenza tra 12 mesi), l’Arsenal potrebbe ora decidere di vendere il giocatore durante la prossima sessione di mercato, onde evitare di perderlo a parametro zero il prossimo anno.