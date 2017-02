Dall’Inghilterra: Mancini in pole per sostituire Ranieri. Anche De Boer in corsa…

Il Leicester potrebbe presto dipingersi di nerazzurro. Secondo i bookmakers inglesi infatti Roberto Mancini sarebbe in pole position per sostituire il connazionale Ranieri sulla panchina delle Foxes ma sullo sfondo ci sarebbe anche l’ombra di Frank De Boer. Secondo il “Sun” infatti la società campione d’Inghilterra avrebbe già stilato una lista dei candidati manager ai quali affidare subito la guida della squadra e tra essi spiccano i nomi dei due ex nerazzurri, entrambi alla ricerca di un nuovo incarico dopo il flop di inizio anno in quel di Milano.