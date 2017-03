Mazzarri allontana la Fiorentina: “Solo rumors. Voglio rimanere al Watford a lungo”

Il futuro di Walter Mazzarri si chiama Premier League. A rivelarlo è lo stesso allenatore italiano, il quale ha voluto smentire le voci che lo vorrebbero come sostituto di Paulo Sousa sulla panchina della Fiorentina, nel caso in cui il portoghese dovesse rimpiazzare alla Juventus il partente Allegri (in ottica Arsenal). “Sono soltanto rumors (quelli sulla Fiorentina, ndr). Ho un contratto di tre anni qui al Watford, sono davvero felice e non ho intenzione di pensare a nient’altro. Voglio fare del mio meglio e prepararmi per le prossime due stagioni. Sono venuto qui perché il Watford era ciò che volevo, il mio obiettivo”. L’ex allenatore interista ha poi aggiunto: “Avevo molte offerte in Italia e quindi sarei potuto rimanere. Ora voglio fare qualcosa di importante qui in Inghilterra, al Watford”. Attualmente Mazzarri e i suoi Hornets si trovano al 13esimo posto in classifica, a più 7 punti dalla zona retrocessione. L’Italia è stato il passato, la Premier rappresenta il presente e il futuro. Questo è il pensiero di Walter Mazzarri, un uomo che oltremanica sta cercando di ritrovare se stesso.