Dall’Inghilterra: Messi a gennaio può partire gratis. L’addio di Luis Enrique può spingere la Pulga al City

Non solo Luis Enrique, anche Lionel Messi può lasciare il Barcellona la prossima stagione. L’addio del tecnico spagnolo, che chiuderà un ciclo, e il rinnovo del contratto con i balugrana che stenta ad arrivare sono due fattori che potrebbero spingere la Pulga a tentare un’esperienza in un nuovo campionato, ripartendo magari proprio da quel Manchester City in cui Guardiola è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Secondo quanto rivelato al “BBC 5Live” da Graham Hunter, rispettato esperto riguardo al calcio spagnolo, “il contratto di Messi gli permetterebbe di firmare gratis con chiunque a gennaio”. L’argentino è infatti in scadenza e per questo motivo nei prossimi mesi potrà raggiungere un pre-accordo con un altro club, al quale unirsi poi il prossimo gennaio. Se il rinnovo con i catalani non dovesse dunque arrivare nelle prossime settimane, presto Messi potrebbe diventare unico padrone del suo destino, con la possibilità di cedere alle avances del guru Pep senza costringere il City a dover sborsare nemmeno una sterlina.