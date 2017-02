Dall’Inghilterra: Messi ha chiamato Guardiola. Vuole il ritorno di Pep sulla panchina Blaugrana

Chiamate segrete, richieste importanti, malcontento acclarato. Sembrerebbe questo lo scenario impostosi dopo la bruciante sconfitta del Barcellona contro il PSG per quattro reti a zero. Le voci che vogliono Luis Enrique lontano dalla panchina catalana a partire dal prossimo giugno si fanno sempre più insistenti, tanto che i colleghi del Sun affermano che il suo successore potrebbe essere… Guardiola. Lionel Messi in persona lo avrebbe segretamente chiamato per chiedergli di tornare ad allenare i Blaugrana e ricreare l’idillio che li ha portati a dominare in Spagna e in Europa per molto tempo. Il fenomeno argentino avrebbe poi richiesto esplicitamente alla dirigenza del Barça di fare il possibile per riportare Pep in Liga. Nessun altro profilo sarebbe adatto, solo quello dell’attuale tecnico del Manchester City, club col quale ha firmato un triennale appena l’estate scorsa. E il rischio di un ammutinamento ai danni di Luis Enrique aumenta di giorno in giorno…