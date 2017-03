Dall’Inghilterra: Morata o Lukaku? Conte ha deciso, il Chelsea no!

Meglio Alvaro Morata o Romelu Lukaku? Antonio Conte sembrerebbe non avere dubbi, peccato che il Chelsea non sia della stessa idea. Secondo quanto riportato dal “Sun” infatti, in casa blues si sarebbero formate due vere e proprie correnti di pensiero: i filo-moratisti contro i filo-lukakisti. Della prima corrente farebbe parte proprio il tecnico italiano, il quale si sarebbe ormai convinto del fatto che Morata sia l’uomo giusto al quale affidare il ruolo di centravanti attualmente di proprietà di Diego Costa, giocatore che molto probabilmente a fine stagione saluterà gli attuali compagni per dare inizio a una nuova avventura lontana da Londra. Di avviso contrario sarebbero invece diversi uomini dello staff dei blues, e in particolare Michael Emenalo, direttore tecnico del club, i quali vorrebbero puntare tutto sul ritorno di Lukaku, anche per dimostrare all’ormai rivale Mourinho di aver sbagliato a lasciar partire il belga a cuor leggero nell’ormai lontano 2013. Comprarli entrambi sarebbe economicamente possibile ma realisticamente impossibile. Non resta che vedere quale corrente avrà intenzione di seguire il patron Abramovic, i filo-moratisti o i filo-lukakisti?