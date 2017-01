Dall’Inghilterra: Morata sarà il nuovo Diego Costa. Conte vuole l’ex Juve

Llorente subito, Morata in estate. Questo il piano disegnato da Antonio Conte per rimpiazzare il partente Diego Costa. Lo spagnolo ex Atletico non rinnoverà il proprio contratto con i Blues e in estate lascerà sicuramente la Premier League per approdare molto probabilmente in Cina, dove il Tianjin Quanjin è pronto ad accoglierlo a braccia aperte (un’altra opzione potrebbe essere il ritorno all’Atletico Madrid, con Griezmann in orbita Manchester United). Ecco allora che Antonio Conte avrebbe già deciso su quale giocatore puntare per sostituire il n.19. Si tratta di Alvaro Morata, come riportato dal “Telegraph”. L’attaccante ex Juve piace molto al tecnico italiano e un trasferimento al Chelsea potrebbe garantirgli quella titolarità che cerca da anni e che in quel di Madrid non riesce proprio a trovare a causa dell’insuperabile concorrenza rappresentata dalla BBC. I soldi provenienti dalla cessione di Diego Costa potrebbero dunque presto finire nelle casse dei Blancos…