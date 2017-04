Dall’Inghilterra: Mou all’assalto di Lewandowski. Marcus Rashford nell’accordo

Zlatan Ibrahimovic potrebbe lasciare il Manchester United nella prossima sessione di mercato. Infatti, secondo i colleghi del The Guardian, il fuoriclasse svedese vorrebbe continuare la sua carriera in MLS, con i Red Devils che avrebbero deciso di puntare su Robert Lewandowski in caso di una sua effettiva partenza. Pur di portare l’esperto attaccante polacco all’Old Trafford, la società inglese si direbbe perfino disposta a sacrificare Marcus Rashford, inserendolo nella trattativa per il giocatore del Bayern Monaco. Le speranze del Manchester United di ingaggiare Lewandowski risiedono ora nella qualificazione alla Champions League, competizione senza la quale l’attaccante non si direbbe disposto a raggiungere i Red Devils.