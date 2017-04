Dall’Inghilterra: Mou pronto a fare follie per Griezmann e Lukaku. Offerta monstre sul piatto

Jose Mourinho vuole rinforzare il suo Manchester United e per farlo è pronto a spendere parecchi milioni. Lukaku e Griezmann sono i due giocatori che lo Special One vuole poter schierare al fianco di Zlatan Ibrahimovic e per realizzare questo progetto è disposto a fare follie. 180 i milioni di euro che secondo il “Sun” lo United sarebbe pronto a pagare. Una vera e propria offerta monstre che in estate potrebbe sconvolgere il calciomercato.I Red Devils sarebbero inoltre disposti a raddoppiare lo stipendio della punta belga e a inserire Wayne Rooney nella trattativa, permettendo così all’Everton di riportare a casa il figliol prodigo inglese. L’obiettivo di Mourinho è quello di portare lo United alla vittoria della Premier già la prossima stagione e alla conquista della Champions League il prima possibile e per farlo ha deciso di puntare tutto su un attacco stellare.