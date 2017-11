Dall’Inghilterra: Mou si veste da Grinch e rovina il Natale allo United

Jose Mourinho si traveste da Grinch e rovina il Natale in casa Manchester United. Secondo quanto raccontato dal “Sun”, lo Special One avrebbe infatti annunciato alla società la propria decisione di spostare l’allenamento fissato per il 25 dicembre da Carrington (centro d’allenamento del club; ndr) a Old Trafford, volendo testare in anticipo il campo in vista del match contro il Burnley nel Boxing Day. Spostare l’allenamento delle 17.00 dal training centre al Teatro dei Sogni costringerà lo staff del club a un lavoro extra, con oltre 70 persone che verranno impegnate nella gestione della struttura, nelle operazioni di security e soprattutto in quelle di cura del terreno di gioco (a Carrington ne sarebbero servite solo 20, ben 50 in meno!). Il “Sun” fa sapere che già lo scorso anno il portoghese fu vicino a rovinare il Natale allo staff dello United salvo poi tornare sui propri passi, lasciando svolgere l’allenamento ai propri giocatori al centro sportivo del club. Dati i punti di svantaggio da recuperare in Premier sui cugini del City e la grande cura di Mou per i dettagli, pare però difficile che anche quest’anno lo Special One possa decidere di svestire i panni del Grinch all’ultimo minuto.