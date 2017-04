Dall’Inghilterra: Mou vuole Griezmann ad ogni costo. Pronti 100 milioni per la clausola

Josè Mourinho non molla la presa e rilancia forte per Antoine Griezmann. L’attaccante francese dell’Atletico Madrid è da tempo nel mirino del Manchester United che però per ingaggiarlo dovrebbe andare a pagare la clausola rescissoria di 100 milioni di euro. Non un problema per i Red Devils che – secondo quanto riportato dai colleghi del Sun – avrebbero ricevuto chiare istruzioni dal tecnico portoghese di preparare il denaro necessario e offrirlo ai Colchoneros il primo giorno di mercato utile per ingaggiare il fuoriclasse transalpino. Un matrimonio, quello tra Griezmann e lo United, destinato a consumarsi nei primi mesi d’estate…