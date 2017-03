Dall’Inghilterra: Napoli, nuovo assalto di Conte a Koulibaly. Pronti 70 milioni

Indiscrezione importante provieniente da Oltremanica. Secondo il Sunday Star il Napoli rischia di perdere Kalidou Koulibaly in estate. Antonio Conte starebbe preparando, infatti, un nuovo assalto al centralone senegalese. Pronta una offerta shock da 70 milioni di euro per strapparlo al club di Aurelio De Laurentiis; mentre per il difensore contratto quinquennale da 4,5 milioni netti all’anno.