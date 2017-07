Dall’Inghilterra: nervosismo Mourinho. Lo Special One vuole Morata e Perisic subito!

Nervosismo in casa Jose Mourinho. Secondo quando raccontato dal “Sun”, il portoghese sarebbe adirato con il club per aver messo a segno solamente il colpo Lindelof in questo avvio di mercato. Gli obiettivi dello Special One continuano ad essere Morata, Matic e l’interista Perisic e il desiderio di Mou è quello di poter vedere tutti e tre questi giocatori sull’aereo che tra poco più di una settimana porterà i Red Devils negli USA per la loro tournée estiva. L’immobilismo mostrato in questi giorni dallo United non starebbe dunque piacendo per nulla al portoghese, i cui timori sono quelli di potersi veder strappare dei giocatori che considerava ormai già suoi.