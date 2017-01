Dall’Inghilterra: niente Cina a gennaio per Diego Costa ma in estate partirà…

Tra Diego Costa e il Chelsea è tregua. Questa la notizia riportata oggi dal “Sun” che tranquillizza i tifosi Blues. Il giocatore spagnolo ha rotto con Antonio Conte e le voci di un’offerta proveniente dalla Cina hanno gettato ulteriore carne al fuoco negli ultimi giorni. 35 milioni all’anno al giocatore e 90 al Chelsea per lasciarlo partire. Questa l’offerta monstre che il Jiangsu Suning avrebbe formulato e che sembrava aver convinto l’attaccante ex Atletico a lasciare l’Inghilterra. E invece no, Diego Costa non partirà! Secondo i media britannici, il giocatore rimarrà fino alla fine della stagione, quando poi abbandonerà definitivamente il club (magari proprio per volare in Cina).