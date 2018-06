Dall’Inghilterra: non solo Marsiglia, anche Arsenal e BVB su Benatia

Secondo quanto riferito dal “Sun” Mehdi Benatia non sarebbe soltanto nel mirino dell’OM. Il difensore bianconero sembrerebbe essere finito anche nel mirino dell’Arsenal e del Borussia Dortmund, con i londinesi intenzionati a spendere una cifra succosa per aggiudicarsi il centrale marocchino. Il congiunto dell’Emirates vorrebbe quindi pescare in Italia un altro rinforzo per la difesa dopo l’arrivo di Stephan Lichtsteiner alla corte di Unai Emery. Concorrenza in vista quindi per il Marsiglia, che dovrà guardarsi le spalle dai gunners e dai gialloneri.