Man United, senti Neville: “Mourinho? È come Mayweather…”

“Mourinho è come Mayweather”, parole di Gary Neville. Nel corso di un’intervista per “Sky Sports Uk”, l’ex capitano e leggenda dei Red Devils ha paragonato lo Special One a Money Mayweather, spiegando come la tanto criticata tattica difensivista del tecnico portoghese sia la vera arma che lo ha reso così vincente. “Mourinho assomiglia a Mayweather. Spesso Floyd viene accusato di essere noioso nei suoi match perché usa una tattica difensivista. Questa però è la sua arma. Lascia che siano gli altri a scoprirsi per poi attaccare. Mou è uguale”. Spesso criticato da tifoseria e media di “parcheggiare il bus davanti alla porta” e pensare prima a non prenderle che a darle, Mou grazie alla sua grande attenzione alla fase difensiva è riuscito in questo avvio di stagione a portare il Manchester United al secondo posto in classifica in Premier League con 24 gol fatti e solamente 4 subiti, impreziositi da 8 clean sheet in 10 incontri e con la porta protetta da De Gea a Old Trafford ancora imbattuta. Numeri impressionanti che fanno dei Red Devils la favorita alla vittoria del titolo insieme al City di Guardiola e che rendono Mou il Mayweather del pallone, parola di Gary Neville.