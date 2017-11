Dall’Inghilterra: Pochettino-Kane-Alli, il trio che fa sognare il Real Madrid

Dopo il 3-1 in Champions League rifilato dal Tottenham al Real Madrid in quel di Wembley, i tabloid inglesi tornano a parlare di Spurs e Blancos, questa volta però in chiave mercato. Secondo quanto riportato dal “Daily Mail”, Mauricio Pochettino sarebbe infatti considerato il perfetto sostituto di Zinedine Zidane in casa Real e un assalto al manager argentino potrebbe essere lanciato da Florentino Perez nel caso in cui Zizou dovesse concludere la stagione in maniera fallimentare. Oltre alle grandi doti di allenatore, a spingere Perez a scegliere l’ex manager del Southampton sarebbero anche due grandi desideri di mercato del patron del Real Madrid, ovvero Harry Kane e Dele Alli, giocatori che proprio sotto la guida di Pochettino si sono affermati come i due migliori talenti della calcio britannico. L’obiettivo del Real sarebbe quello di poter acquistare in un solo colpo il trio Pochettino-Kane-Alli, rilanciando i Galacticos grazie a un terzetto in salsa British.