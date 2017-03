Pogba ma cosa combini? 3 mesi per pagare 115 euro a un operaio

Pogba ma che combini? Tre mesi per pagare 100 sterline (115 euro) a un operaio, che vergogna! La notizia arriva direttamente dall’Inghilterra e fa fare al talentuoso centrocampista francese una vera e propria figuraccia. Come riporta il “Sun”, l’ex ‘galletto’ juventino avrebbe infatti impiegato ben tre mesi per saldare il conto che aveva con l’operaio a cui era stato affidato il compito di traslocare alcuni scatoloni dalla vecchia casa alla sua nuovo residenza in quel di Manchester. “Pogba può essere anche il calciatore più pagato al mondo ma mi ha trattato come uno stupido. E’ stata una mattinata di lavoro e avremmo dovuto essere pagati alla fine del lavoro”, queste la parole rilasciate da Kondi Moyo, l’operaio in questione, al tabloid inglese. Tre i mesi impiegati da Pogba per pagare una cifra che da quando è a Manchester guadagna in 3 minuti e 47 secondi. Una vera e propria caduta di stile per un giocatore che ogni settimana incassa oltre 290.000 sterline…