Dall’Inghilterra: Ranieri dice di no al Wolfsburg

Claudio Ranieri non raggiungerà Carlo Ancelotti in Bundesliga. Secondo quanto riportato dal “Leicester Mercury” l’ex tecnico delle Foxes avrebbe infatti declinato l’offerta presentatagli dal Wolfsburg, rinunciando così alla possibilità di potersi rimettere subito in pista dopo neanche un mese dal suo clamoroso esonero. Dopo i licenziamenti di Hecking e Ismael (avvenuti entrambi nel corso di questa stagione), i Lupi hanno così deciso di affidare la panchina ad Andries Jonker, ex vice di Van Gaal al Bayern Monaco.