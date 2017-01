Dall’Inghilterra, Rashford nel mirino del Siviglia

Il bimbo d’oro Marcus Rashford ha già fatto innamorare i tifosi del Manchester United. Ma l’avvento sulla panchina di Josè Mourinho ha limitato non poco l’esplosione del giovane attaccante. Secondo il “The Sun” lo “Special One” stravede per la baby punta e lo immagina come “nuovo Rooney”, ma vorrebbe cederlo in prestito per farlo giocare di più. Il Siviglia è la squadra più interessata al diciannovenne e sta provando in ogni modo a portarlo in Spagna. Ma occhio anche al West Ham…