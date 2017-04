Ravanelli vuole allenare il Dundee: “Pronto a volare in Scozia per salvare il club…”

A quasi quattro anni dall’ultima avventura come allenatore dell’Ajaccio, Fabrizio Ravanelli potrebbe tornare in panchina. A lanciare la propria candidatura è stato lo stesso ex Juventino, il quale, attraverso le colonne del “Sun”, ha voluto far sapere di essere pronto a firmare per il Dundee United e a salvare il club da una retrocessione che appare ormai sempre più vicina. “Sono pronto a prendere un volo per la Scozia subito. Sarebbe un’esperienza esaltante e sarei molto felice di tornare al Dundee. Posso aiutare i giocatori a dare il loro meglio e salvare così il club dalla retrocessione”. Un Ravanelli molto deciso e sicuro di sè, un Ravanelli che non vede l’ora di tornare ad allenare: “Sono alla ricerca di un nuovo progetto e questo (quello del Dundee, ndr) potrebbe essere quello giusto per ripartire. Posso portare energia, entusiasmo e motivazione al club. È una squadra in difficoltà ma ci sono ancora cinque partite da giocare e sono convinto al 100% che il team si possa salvare”. Per Ravanelli si tratterebbe di un ritorno in Scozia, visti i trascorsi da giocatore proprio nel Dundee United, club con il quale disputò qualche match nella stagione 2003/2004.