Dall’Inghilterra: Real Madrid, Florentino Perez prepara il grande colpo: c’è il “sì” di Aguero

Sergio Aguero potrebbe lasciare il Manchester City molto presto. Secondo i colleghi del Sun, l’attaccante argentino vorrebbe concludere la sua avventura Citizen per trasferirsi nel Real Madrid a partire dal prossimo giugno. Probabilmente insicuro del suo utilizzo futuro, visto l’ingaggio di Gabriel Jesus, il Kun potrebbe aver preso la decisione che lo allontanerà definitivamente dall’Etihad Stadium, in un ritorno nella capitale spagnola che avrebbe dell’incredibile. Aguero ha infatti giocato per cinque anni con la maglia dell’Atletico.