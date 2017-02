Dall’Inghilterra: il Real Madrid è a un passo da Hazard

Clamorosa indiscrezione di mercato dall’Inghilterra. Secondo i colleghi del Daily Express il Real Madrid sarebbe molto vicino ad ingaggiare Eden Hazard, attaccante del Chelsea. Il fuoriclasse belga è tornato a giocare a livelli altissimi e Florentino Perez vorrebbe anticipare la concorrenza e portarlo in Spagna il prima possibile. Colpo ‘galactico’ in arrivo per le Merengues…