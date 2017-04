Dall’Inghilterra: Mou vuole Varane e Morata per De Gea. E il portiere vende casa…

José Mourinho starebbe già pianificando i colpi di mercato necessari a migliorare la qualità della propria rosa. Il tecnico portoghese avrebbe già presentato una sua lista di obiettivi alla società inglese, includendo Alvaro Morata e Raphael Varane fra le sue richieste. Infatti, secondo i colleghi del The Sun, i Red Devils starebbero seguendo con molta attenzione i due Galacticos, che potrebbero rientrare in una trattativa che porterebbe De Gea a Madrid. Il portiere spagnolo, che durante la scorsa sessione di mercato fu molto vicino a sbarcare nella capitale spagnola, avrebbe recentemente messo in vendita la sua casa a Manchester, segno che un possibile trasferimento alla corte di Zidane potrebbe concretizzarsi.