Dall’Inghilterra: rivoluzione Man.City! 12 partenti e oltre 250 milioni da spendere…

Pep Guardiola è furioso! Il suo Manchester City non riesce proprio a ingranare e in Premier League sta già diventando un caso. Serve una vera e propria rivoluzione dentro e fuori dal campo e il tecnico ex Bayern lo sa bene. Ecco perché tante saranno le partenze estive, secondo il “Daily Express”, che permetteranno ai Citizens di creare una rosa tutta nuova dalla quale ripartire, anche grazie ai 285 milioni di euro che il club metterà a disposizione del tecnico spagnolo per acquistare nuove stelle. Yaya Toure, Zabaleta, Sagnà, Clichy, Jesus Navas e Caballero sono in scadenza e il loro contratto non verrà rinnovato. Anche Kolarov e Kompany, spesso falcidiati da fastidiosi infortuni, vengono considerati prossimi partenti, seguiti da Hart, Nasri, Bony e Mangala, tutti e quattro giocatori attualmente in prestito in altri club e che il City non ha intenzione di far rientrare a casa base. Venduti tutti questi giocatori, il City potrà finalmente pensare al mercato in entrata i cui obiettivi maggiori sono rappresentati da Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), David Alaba (Bayern Monaco) e Antoine Griezmann (Atletico Madrid), sul quale però pare in netto vantaggio il Manchester United del rivale Mourinho. Un City tutto nuovo dunque, per lanciare il vero assalto alla Premier e, perché no, alla Champions League.