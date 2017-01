Dall’Inghilterra: “salutato” Payet, il West Ham ci prova per Sturridge. Tutto dipende dal Liverpool

Anche in Inghilterra sono le ultime ore di calciomercato ed ecco che a poche ore dalla chiusura arriva la bomba di giornata. Mick Quinn, ex attaccante inglese degli anni ’80/’90 e natio di Liverpool, ha twittato di essere venuto a conoscenza di un’intenzione da parte del West Ham di acquistare Daniel Sturridge in questa ultime ore. La notizia è stata subito ripresa dai tabloid inglesi, tra cui il “Daily Express”, i quali hanno spiegato come gli Hammers sarebbero disposti a investire parte dei soldi guadagnati dalla vendita di Payet al Marsiglia per prelevare subito dai Reds l’attaccante inglese, accostato nei mesi precedenti anche al Milan di Montella. Tutto dipende ora dal Liverpool: bisogna infatti vedere se Klopp sarà disposto a lasciar partire Sturridge subito o se preferirà tenerselo stretto fino al termine della stagione.