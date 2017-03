Alexis Sanchez chiama il Chelsea: “Voglio giocare in un club vincente, stando nella stessa città…”

Sanchez non vede l’ora di terminare la propria avventura con l’Arsenal e, valutando le ultime parole rilasciate nel corso di un’intervista a Santiago, e riportata da “Metro”, la destinazione gradita dal cileno sarebbe il Chelsea: “Sono felice a Londra e spero di giungere al termine del mio contratto con l’Arsenal. Voglio stare in un club vincente e continuare a giocare nella stessa città. Voglio giocare in un club che abbia delle aspirazioni”. L’ex Udinese, seguito anche da Juve e Inter in Italia, non ha espressamente nominato il Chelsea di Conte ma, leggendo tra le righe, non appare difficile capire come proprio i blues sarebbero la squadra in cui Sanchez avrebbe piacere di trasferirsi in estate. Ora sta ad Antonio Conte recepire il messaggio…