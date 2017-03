Arsenal, Sanchez vuole un contratto alla Pogba. 17 milioni all’anno o se ne va

Alexis Sanchez è in piena crisi con l’Arsenal. I suoi comportamenti e il gelo tra lui e Wenger hanno rallentato notevolmente anche le pratiche per il rinnovo contrattuale. Attualmente in scadenza nel 2018, diverse voci di mercato vogliono il cileno lontano da Londra a partire dal prossimo giugno. Ma forse i problemi col tecnico francese non sarebbero alla base della difficoltà per il prolungamento dell’accordo con i Gunners. Secondo quanto riportato dall’autorevole Times infatti, l’attaccante ex Udinese e Barcellona avrebbe chiesto alla dirigenza dell’Arsenal un ingaggio da capogiro per porre la sua firma sul nuovo contratto. Una retribuzione ‘alla Pogba’: 280.ooo sterline a settimana, che, tradotti in euro, verrebbero quasi 17 milioni netti all’anno. O così o sarà addio…