Dall’Inghilterra: Terry come Beckham e Gerrard. Addio al Chelsea per finire nei LA Galaxy

Nuovo addio in vista in casa Blues. Secondo il “Sun” John Terry è pronto a dare il suo addio al Chelsea per volare il Mls e concludere la carriera nei LA Galaxy. Sulle orme dei connazionali Beckham e Gerrard, il difensore britannico sta progettando di spostarsi negli Usa per provare una nuova esperienza e guadagnare diversi milioni, prima di dare l’addio definitivo al mondo del pallone. Per unirsi ai Galaxy Terry dovrà attendere la seconda finestra di mercato Usa che aprirà il 10 luglio, in maniera analoga a quanto fatto a suo tempo dalla stella dei Reds Gerrard.