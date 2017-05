Dall’Inghilterra: testa a testa Roma-United per Lindelof

La corsa a Victor Lindelof pare aver ridotto i concorrenti alle sole Roma e Manchester United. Secondo quanto riportato dal Mirror infatti, i giallorossi e i Red Devils starebbero fronteggiandosi in un testa a testa avvincente per ingaggiare il centrale del Benfica. Il contratto dello svedese, che recentemente ha rinnovato con i lusitani sino al 2021, prevede una clausola rescissoria di 60 milioni di euro. Al momento le offerte giunte in Portogallo sarebbero di 35 milioni da parte della Roma, mentre solamente di 30 quella dello United. Il Benfica potrebbe fare uno sconto, ma non sembrerebbe intenzionato a scendere sotto i 40 milioni di euro, che in caso di asta, diventerebbe automaticamente il prezzo di partenza. La Roma ci prova.