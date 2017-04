Dall’Inghilterra: Torres prova a togliere Griezmann dal mercato

Interrogato dalla “BBC” sul futuro del compagno di reparto Griezmann, il Niño Torres ha provato a “togliere” il francese dal mercato: “Dove si può trovare meglio che all’Atletico? Non penso che esistano molti posti migliori di questo. Qui può lottare per vincere la Liga e la Champions e il nostro è uno dei club più rispettati del mondo. Non c’è nessun motivo per cui se ne debba andare e per questo spero che possa restare con noi per molto tempo. Ha 26 anni e ora può innalzare ancora il suo livello”. Parole precise, che dimostrano ancora una volta il grande amore che Torres prova per i colori dell’Atletico Madrid. L’ex Milan, Chelsea e Liverpool, con la sua risposta ha voluto far capire al giovane Griezmann di non aver bisogno di cedere alle avances provenienti da mezza Europa per completare la sua crescita, perché la consacrazione che cerca la può trovare benissimo a Madrid, con la maglia colchonera addosso.