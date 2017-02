Dall’Inghilterra: Tottenham su Martial. Arrivò a Manchester per 80 milioni….

Interessante indiscrezione di mercato in arrivo dai colleghi del Daily Mirror: il Tottenham sarebbe sulle tracce di Anthony Martial. L’attaccante francese arrivò dal Monaco al Manchester United, che riuscì a battere sul tempo la concorrenza rappresentata dagli stessi Spurs solamente due anni fa, per la bellezza di 80 milioni di euro bonus compresi. Ora un po’ ai margini del progetto tecnico dei Red Devils, sarebbe finito ancora nel mirino del club di Londra che può sperare in un abbassamento notevole del prezzo pagato dai Diavoli due estati fa. Anche se notoriamente Mourinho non è predisposto a cedere a prezzo di saldo i suoi giocatori.