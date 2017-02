Dall’Inghilterra: traballa la panchina di Zola al Birmingham

Sono giorni caldi per Gianfranco Zola sulla panchina del Birmingham City. La squadra presa in gestione dall’allenatore italiano a metà dicembre è sprofondata al quattordicesimo posto in Championship alla luce di un’unica vittoria nelle ultime 14 uscite. Non un momento facile insomma per l’ex Cagliari che sarebbe finito sotto osservazione della dirigenza Blues, che in un primo momento avrebbe anche pensato all’esonero. Filtrano invece notizie positive dal Birmingham Mail, secondo le quali il tecnico godrebbe ancora della fiducia del club, ottimista riguardo le capacità e le possibilità della leggenda italiana nel poter risollevare le sorti dei Bluenoses.