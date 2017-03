Dall’Inghilterra: tutto per tutto dell’Arsenal per trattenere Ozil. Tanti soldi sul piatto, ora starà al tedesco decidere…

Tutto per tutto dell’Arsenal per trattenere Mesut Ozil. Secondo quanto riportato dal “Sun”, con Sanchez dato ormai come partente certo e Oxlade Chamberlain entrato negli ultimi giorni nel mirino dei due club di Manchester, i Gunners sarebbero realmente spaventati dall’eventualità di veder partire anche il tedesco a fine stagione e per questo motivo avrebbero deciso di provare ad accelerare le trattative di rinnovo offrendo all’ex Real un nuovo contratto monstre: 280.000 sterline a settimana (circa 17 milioni di euro l’anno). Questa la maxi offerta messa sul piatto dalla società inglese, la quale si è ora messa in attesa, sperando in una risposta positiva da parte del proprio centrocampista. Nel caso in cui Ozil dovesse accettare di siglare un nuovo accordo sulla base di queste cifre, il tedesco andrebbe a raddoppiare il suo attuale stipendio di 140.000 sterline a settimana, continuando a rimanere ovviamente il giocatore più pagato all’interno della rosa gestita da Arsene Wenger.