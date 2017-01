Dall’Inghilterra: Watford, Mazzarri è in bilico. 4 punti nelle ultime 8 partite

Il futuro di Walter Mazzarri potrebbe essere lontano dalla panchina del Watford. In seguito agli scarsi risultati ottenuti nelle ultime uscite stagionali (4 punti a fronte di un potenziale totale di 24), i colleghi del Daily Mail sostengono che l’allenatore italiano stia iniziando a non saper più gestire la pressione quotidiana e possa non essere in grado di risollevare le sorti del club. L’ex allenatore di Inter e Napoli ha trovato rifugio dalle critiche spiegando che avere 11 elementi fuori per infortunio non può che comportare rallentamenti, ma anche in tal senso sembrerebbe che il tecnico toscano venga individuato come unico responsabile dell’accaduto a causa di allenamenti troppo duri alternati da pochi giorni di riposo. Le prossime partite potrebbero essere decisive per il suo futuro…