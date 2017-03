Dall’Inghilterra: West Ham, ritorno di fiamma per Benitez. Mancini è l’alternativa

Ritorno di fiamma in casa West Ham per Rafa Benitez. Secondo quanto riportato dal “Daily Mirror”, l’ex Inter e Napoli sarebbe finito in cima alla lista dei desideri della dirigenza degli Hammers, alla ricerca di un nuovo tecnico al quale affidare la squadra in estate. I deludenti risultati di questa annata sembrerebbero aver portato il club londinese a decidere di operare un cambio in panchina a partire dalla prossima stagione. Qualora Slaven Bilic non dovesse riuscire a riportare il West Ham nella top ten della Premier, il licenziamento del croato sarebbe inevitabile e a quel punto i londinesi sarebbero disposti a fare carte false per portare finalmente Benitez nella capitale inglese. Due anni fa le parti furono molto vicine, con il tecnico spagnolo pronto a lanciarsi nella nuova avventura inglese ma poi catturato last minute dall’offerta del Real Madrid. Ora Benitez si trova in testa alla Championship, alla guida del suo Newcastle, e i presupposti per un suo trasferimento all’Olympic Stadium sembrano essere certamente migliori. Attuale rimane anche la candidatura di Roberto Mancini, nome sempre presente quando si parla di Premier League.