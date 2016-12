Dall’Inghilterra: Zaza sempre più lontano da Londra. Il West Ham a caccia del sostituto

Il West Ham starebbe cercando disperatamente un attaccante che possa garantire gol. Questo secondo i colleghi del Telegraph, che illustrano la situazione che il club inglese sta affrontando da un po’ di tempo a causa dei fin qui fallimentari esperimenti Zaza-Calleri. Gli Hammers sarebbero dunque alla strenua ricerca di un bomber, e sembrerebbero essere proiettati su uno (o due) di questi giocatori: Marcus Rashford, Anthony Martial, Michy Batshuayi, Laurent Depoltre, Daniel Sturridge e Gregoire Defrel. L’obiettivo principale del club allenato da Bilic sarebbe concordare un prestito con lo United per Rashford e/o Martial, quest’ultimo considerato da tempo in uscita dai Red Devils. Forte parrebbe essere l’interesse anche su Sturridge e Batshuayi, nonostante Klopp e Conte difficilmente potrebbero lasciar partire un terminale offensivo a gennaio. Infine ci sono Depoitre, attaccante del Porto arrivato quest’anno dal Gent, e Defrel, conteso da diverse big inglesi, Liverpool, sembra, su tutte, sul quale il Sassuolo ha riposto (e continua a riporre) grandi speranze e dal quale riceve conferme convincenti. E in tutto questo Simone Zaza è sempre più lontano da Londra…