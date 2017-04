Dall’Inghilterra: Zidane chiama Kanté. Il Real prepara l’offerta monstre da inviare al Chelsea

Che N’Golo Kanté sia attualmente uno dei migliori centrocampisti in circolazione è cosa nota e pare che dalla Spagna se ne sia accorto anche Zinedine Zidane. Secondo quanto riportato dal “Sun” infatti, il Real Madrid starebbe preparando un’offerta monstre da presentare al Chelsea la prossima estate per portare il francese in Liga. Si parla di 50 milioni di euro. Ecco la cifra che i Blancos sarebbero disposti a mettere sul piatto per assicurarsi uno degli uomini artefici della favola Leicester e capace poi di contribuire anche alla rinascita del Chelsea. 50 milioni di buoni motivi per portarlo a Madrid e affiancarlo a Toni Kroos e Luka Modric per formare un centrocampo che solo sulla carta fa già paura. I Blues di Conte una stagione fa pagarono 30 milioni al Leicester di Ranieri e ora pregustano già la plusvalenza di 20 milioni, sempre che Antonio sia disposto a lasciare N’Golo all’ex compagno Zinedine…