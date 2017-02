Dele Alli come Bale. 100 milioni per lasciare gli Spurs…e il Bayern si fa avanti

Sono passati ormai quasi quattro anni da quella estate 2013 in cui il Real Madrid sconvolse il mondo del calcio siglando l’acquisto più costoso della storia di questo sport. 100 milioni di euro per strappare Bale al Tottenham, regalando al gallese l’opportunità di unirsi alla squadra con la quale da lì a poco avrebbe poi vinto tutto in ambito nazionale ed europeo. Ecco, a distanza di quattro anni esatti un altro “Mr 100 milioni” potrebbe lasciare il club londinese questa estate per tentare fortuna all’estero, magari proprio in quel Real che ha reso grande Bale o magari in quel Bayern Monaco che, stando a quanto riportato dal “Sun”, avrebbe espresso la propria intenzione di portare il giocatore in Germania per aumentare ancora di più la potenza di fuoco dell’attacco ancelottiano. Anche il Psg è sulle sue tracce, ma, lo scarso appeal della Ligue 1 rispetto a quello della Liga o della Bundesliga, colloca per ora i francesi in una posizione di svantaggio. Stiamo parlando ovviamente di Dele Alli, ragazzo che in maglia Spurs è diventato il faro della squadra di Pochettino ma che al termine della stagione potrebbe salutare l’attuale società per provare a consacrarsi in uno dei top club del panorama europeo. Il Tottenham ha già fissato il prezzo: chiunque voglia il nazionale inglese dovrà sborsare almeno 100 milioni di euro. Un’altra vendita in stile Bale che garantirebbe al club un’ingente somma da reinvestire sul mercato per sopperire adeguatamente alla partenza di quel ragazzo che in quel di Londra appare oggi come un insostituibile. Madrid, Monaco o Parigi…quale sarà la prossima città del nuovo Bale?