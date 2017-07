Dopo la recompra, parla Deulofeu: “Sapevo già del riscatto. Quest’anno rimmarro sicuramente al Barcellona…”

Intervistato da Cadena Cope dopo la finale dell’Europeo Under 21 persa dalla sua Spagna contro la Germania (1-0 per i tedeschi, ndr), Gerard Deulofeu parla da “nuovo” acquisto del Barcellona: “Sono molto felice di essere tornato al Barça. Sono ambizioso e voglio giocare con i migliori. Sicuramente quest’anno giocherò in Catalogna e il mio obiettivo è quello di conquistarmi una maglia da titolare. Sapevo già prima dell’Europeo che il Barcellona avrebbe esercitato la recompra ma ovviamente mi è sembrato giusto parlare a cose fatte”.