Drogba, auto blindata e voli in prima classe per firmare col Corinthians

Dove non possono i milioni, ci riescono le ‘invenzioni’ dei club. Lo svincolato di lusso Didier Drogba ha ricevuto una strana quanto interessante offerta dal Corinthians: il contratto, la cui foto è stata postata sul sito del Sun, prevede un accordo annuale da 150 mila euro mensili, oltre ad un interprete personale (inglese-portoghese) che lo affianchi 24 ore al giorno; sei biglietti aerei di andata e ritorno in prima classe sulla rotta Brasile-Europa, una casa in affitto, un’auto blindata modello SUV e altri “bonus speciali” in caso di vittoria della classifica marcatori nel campionato Paulista e in quello brasiliano. La risposta dell’attaccante ex Chelsea è attesa in 48 ore.