Drogba-Phoenix Rising, ora è ufficiale! Sarà giocatore e co-proprietario

39 anni e non sentirli. A un passo dagli “anta” Didier Drogba ha deciso di rimettersi in gioco, iniziando una nuova avventura oltreoceano. Da qualche tempo si vociferava di un suo possibile approdo ai Phoenix Rising e ora è tutto ufficiale. A dare l’atteso annuncio è stato lo stesso campione Ivoriano attraverso il proprio profilo Twitter: “Sono felice di annunciarvi il mio approdo al Phoenix Rising con l’obiettivo di portare in breve tempo questo club in Mls”. Drogba ricoprirà il doppio ruolo di giocatore e di co-proprietario del club, con l’ambizioso obiettivo di portare la franchigia dell’Arizona dalla Usl (seconda serie americana) alla Mls entro il 2020. A Phoenix la stella africana riabbraccerà inoltre Shaun Wright-Phillips, suo compagno già ai tempi del Chelsea.