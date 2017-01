Eterno Ronaldinho: l’ex-Milan è vicino al Coritiba

Giovani per sempre. Sembra proprio il caso di Ronaldinho, che a trentasei anni vuole tornare ad incantare sui campi da calcio. Secondo ESPN.br l’ex-Pallone d’Oro starebbe per accettare un contratto da 300.000 euro al mese, per tornare a giocare in Brasile con la maglia del Coritiba. La squadra di Rio De Janeiro aveva provato in precedenza ad acquistare Kakà, ma l’ex-compagno di Dinho ai tempi del Milan ha preferito declinare l’offerta.