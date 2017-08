ForzaBristol diventa virale: Pisano alla conquista della Championship

In Inghilterra è scoppiata la Eros Pisano mania. Il neo acquisto del Bristol City si è subito messo in luce con gol e prestazioni brillanti nella pre-season, tanto da diventare immediatamente uno dei beniamini del pubblico locale. Sui social ora spopola ed è diventato virale l’hashtag #ForzaBristol lanciato proprio dal terzino ex Verona. La Championship inglese, che inizia oggi, vuole parlare italiano e Pisano va alla conquista del calcio inglese. Sognando con il Bristol una clamorosa promozione in Premier…