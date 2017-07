Fotonotizia – Juve, Beltrame va in prestito agli Go Ahead Eagles

Nuova avventura per il fantasista Stefano Beltrame. Il gioiellino di proprietà della Juventus continuerà la sua fruttifera avventura all’estero in prestito. Il classe 1993 militerà nei Go Ahead Eagles dopo la brillante annata nelle fila del Den Bosh. In mattinata è sbarcato in Olanda insieme al suo agente Carlo Alberto Belloni per firmare il contratto. Ecco Beltrame nel suo nuovo stadio nella foto esclusiva griffata GazzaMercato…