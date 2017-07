Secondo quanto riportato da “Le Parisien” il Barça avrebbe pronta una controffensiva per trattenere Neymar, visto l’interessamento del Psg per il giocatore. La Juventus indirettamente sorride poiché Paulo Dybala era l’indiziato numero uno per sostituire il brasiliano e dunque svanirebbero le possibilità di vederlo con la casacca blaugrana.