Dalla Francia: Neymar-Emery, rapporto ai ferri corti

Il rapporto tra il tecnico del Psg Unai Emery e la superstar brasiliana Neymar sembrerebbe non essere idilliaco. Il brasiliano non ascolta l’allenatore ed intende fare tutto da solo. Nonostante gli ottimi risultati conseguiti sul campo è gelo tra i due, rivela “L’Equipe”. “Lo si nota in ogni gesto del brasiliano, è tutto molto chiaro. Si vede chiaramente, dai gesti, che a Neymar non interessa ascoltare quello che gli dice Emery”, scrive il quotidiano francese sottolineando specialmente il malumore dell’ex Barcellona.