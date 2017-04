Gremio, Luan verso la Premier League

Un nuovo craque brasiliano è pronto a sbarcare in Europa: si tratta dell’attaccante Luan Guuilherme de Jesus Vieira, meglio conosciuto come Luan, che con Gabriel Jesus e Neymar ha trascinato l’Olimpica brasiliana alla medaglia d’oro nelle ultima Olimpiade di Rio. La stellina del Gremio fa gola soprattutto in Premier League. Tottenham, Liverpool e Arsenal sono da tempo sulle sue tracce in vista dell’estate. Contatti in corso con il manager Jair Peixoto per accaparrarselo. In settimana prevista una possibile accelerazione nelle trattative, dato che l’intermediario (e unico interlocutore autorizzato dal calciatore) Gianni Losito è volato direttamente a Londra dal Sudamerica per ascoltare e raccogliere le proposte ufficiali nei confronti del funambolo classe 1993, che a Porto Alegre valutano tra i 25 e i 30 milioni di euro.