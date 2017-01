Guardiola lascia il City? No, secondo i tabloid inglesi rinnoverà per altri 5 anni!

Nonostante i risultati altalenanti e le numerose critiche mosse da stampa e tifoseria, Pep Guardiola sembra essere prossimo a rinnovare per altri 5 anni il suo contratto con il Manchester City. Stando a quanto riportato dal “Sun”, il quarantaseienne tecnico di Santpedor non ha intenzione di cambiare aria e vuole provare ad aprire un ciclo con i “Citizens” nella speranza di portarli ad essere un top club come il “suo” Barcellona.